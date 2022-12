Del Genio non le manda a dire | “Siete degli sporchi venduti”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Paolo Delrisponde alle critiche contro i napoletani: “Vittimisti? Noi abbiamo il coraggio di denunciare i fatti”. La pausa della Serie A è stata caratterizzata dal terremoto che ha scosso la Juventus e tutto il calcio italiano. Il club bianconero è al centro di alcune indagini molto importanti ed ogni giorno emergono nuovi particolari. Quanto sta accadendo al calcio italiano è allarmante: Dai narcotrafficanti ai vertici dell’Aia al presidente della FIGC che incontra segretamente la Juve e alcuni club di serie A, che poi si scoprirà essere in qualche modo guidati dai bianconeri. Quanto accaduto in passato oggi viene visto con una luce nuova e le accuse che arrivavano da Napoli sugli scudetti scippati, oggi non sono campate in aria. Di questi argomenti ne ha parlato il giornalista Paolo Delai microfoni di Tele A: “Ci sono dei conflitti ...

AreaNapoli.it

Non serve unper capire come questo tipo di manipolazione possa avere conseguenze nefaste, ... isolandosi dal restomondo e polarizzando o addirittura radicalizzando le proprie idee, con ......ancora attiva e subito posta in sicurezza dai genieri dell'Esercito effettivi al Reggimento... stanno operando 10 artificieri e 10 genieri agli ordinicolonnello Salvatore Magazzù. Chiuso il ... Del Genio sbotta: 'Siete degli sporchi venduti' (ANSA) - ANCONA, 04 DIC - Sono in corso dalle 9 le operazioni di spolettamento di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nel territorio di Pesaro durante dei lavori lungo la Strada ...Intrepid Izzy: Recensione per Nintendo Switch. Scopriamo insieme l'avventura di Izzy alla disperata ricerca di un genio malvagio.