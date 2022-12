Davide Piganzoli si presenta | ' Non vedo l' ora di iniziare con la Eolo - Kometa Cycling Team' - Sport - Altri Sport

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il classe 2002, a detta di Ivan Basso il miglior giovane prospetto italiano, torna sulla morte diRebellin: 'Dobbiamo fermare la ...E dunque via alla nuova avventura in Eolo - Kometa per: ' Finalmente è arrivata la notizia, è stato un anno impegnativo e ricco di soddisfazioni.per l'incidente mortale diRebellin :... Davide Piganzoli si presenta: "Non vedo l'ora di iniziare con la Eolo-Kometa Cycling Team" Sono soddisfatto comunque di aver dimostrato di essere un elemento importante per la squadra”. Davide Piganzoli, valtellinese di Morbegno, è pronto per il debutto da professionista: “Sono davvero ...La carriera dei neoprofessionisti italiani parte dai banchi di scuola, nel ricordo di Davide Rebellin e di Ercole Baldini, presidente ACCPI per due stagioni. Un folto numero di ragazze e ragazzi hanno ...