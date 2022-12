Dai complotti sui fondi Usa all’Ucraina agli alberi di Natale nazisti – Le fake news della settimana

Leggi su open.online

(Di domenica 4 dicembre 2022) Riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei fact-check più interessanti. Negli ultimi sette giorni la disinformazione ha colpito i classici obiettivi, l’Ucraina e il suo presidente Zelensky. A fare le spesepropaganda del Cremlino è stata anche una piccola città Lettone. Sono tornati a farsi vedere i video dei cimiteri di veicoli elettrici, che gli antiambientalisti mostrano per sostenere che questo tipo di mezzi siano meno sostenibili di quelli a benzina. Non si placano nemmeno le bufale sulla Covid, i vaccini, e le midterm negli Usa. Infine, venerdìscorsaera il Black Friday, che purtroppo è oggetto di una triste e totalmente fittizia analogia con la tratta degli schiavi. Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un ...