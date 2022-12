Da lunedì pediatria splenderà con le decorazioni Aipd - Cronaca - lanazione.it

(Di domenica 4 dicembre 2022) I ragazzi e le ragazze dell'Associazione italiana persone down hanno realizzato oggetti di Natale per i piccoli pazienti ...

LA NAZIONE

I ragazzi e le ragazze dell'Associazione italiana persone down hanno realizzato oggetti di Natale per i piccoli pazienti ...21 è stata la volta della prima Giornata regionale della Ricerca in Sanità. Nel Salone di ...di diabete in età pediatrica grazie all'incontro organizzato dai professionisti delladell'... Da lunedì pediatria splenderà con le decorazioni Aipd