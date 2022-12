Cristiano Ronaldo arriva la finta… di testa VIDEO

I legali dihanno fatto richiesta al Tribunale di Torino per avere una copia integrale degli atti dell'inchiesta del club bianconero, tra cui le intercettazioni telefoniche in cui si parla di ...Cristiano Ronaldo non molla. Il portoghese, insieme al suo pool di avvocati, si è mosso ufficialmente per capire come avere i famosi 19,9 milioni di euro di stipendi arretrati che ancora gli spettereb ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...