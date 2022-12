Cristiano pretende un milione dalla Juventus

Leggi su justcalcio

(Di domenica 4 dicembre 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 12/04/2022 ore 14:13 TEC Il calciatore portoghese chiede una cifra di 19,9 milioni a titolo di ingaggio non percepito Il club azzurro si difende dicendo di aver già versato la cifra richiestaRonaldo oggi fa più notizia fuori dal campo che dentro. Nel declino della sua carriera, il calciatore portoghese, che sta disputando un discreto Mondiale in Qatar, rivendica laa Torino, sua precedente squadra 19,9 milioni di euro. Lo riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, un mezzo che lo racconta Tale importo corrisponde agli stipendi concordati durante la pandemia e che non sono stati pagati. La questione è già nelle mani dei legali di Ronaldo, che stanno facendo pressione sull’ente italiano per vie legali. Lasta ...