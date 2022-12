Covid oggi Calabria | 618 contagi e 2 morti | bollettino 4 dicembre

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 618 i nuovidainsecondo ildi, 4. Si registrano inoltre altri due. 2.906 i tamponi effettuati, +335 guariti, il sale a 3.134 il totale dei decessi. Il, inoltre, registra +281 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 144) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

