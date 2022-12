Coronavirus | 1 578 nuovi casi | un decesso

Sono 1.i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 366 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.212 con test rapido. Il numero dei contagiati ...Sono 1.i nuovi casi diin Toscana dove si registra un decesso, una donna di 80 anni deceduta a Lucca. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.133 tamponi molecolari e 7.901 ...(Adnkronos) - Sono 1.578 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 dicembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra1 morto. I nuovi casi, di cui 366 confermati con tampone ...Firenze: Sono 1.578 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 366 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.212 con test rapido. Il numero dei ...