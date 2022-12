Conte | “Manovra deludente taglia Sanità | Italia rischia sul Pnrr”

Leggi su lopinionista

"Il nostro Paese ha sempre avuto una tradizionale scarsa efficienza nelle spesa amministrativa" e "come temevamo, sui soldi delsiamo in ritardo. Lo avevamo detto anche all'allora presidente Draghi: l'non può permettersi di sprecare nemmeno un euro del, ne va della sua onorabilità in Europ". Lo ha affermato fra l'altro l'ex premier e oggi presidente dei Cinque stelle, Giuseppe, nel suo intervento al congresso nazionale della Federazione nazionale per il superamento dell'handicap (Fish) a Roma, nel quale è tornato a definire "molto" ladel Governo Meloni, denunciando soprattutto la "gravità del taglio generale a tutto il comparto sulla".