Congresso Lega a Varese | una poltrona vuota per Maroni

Ai funerali di Roberto Maroni si è vista l'anima della. Dobbiamo farla riemergere. Dopo ilabbiamo l'obbligo di capire quale visione dare il nostro movimento per far brillare quell'...È una battaglia all'ultimo voto quella che si sta combattendo questa mattina al teatro sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio, dove è in corso ilprovinciale di Varese della. Il primo ...Il congresso provinciale della Lega di Rovigo, riunitosi domenica 4 dicembre all'Hotel Cristallo di Rovigo, ha eletto per acclamazione Guglielmo Ferrarese, unico candidato alla carica di segretario pr ...ROVIGO - Il congresso provinciale della Lega di Rovigo, riunitosi domenica 4 dicembre all'Hotel Cristallo di Rovigo, ha eletto per acclamazione Guglielmo Ferrarese, unico candidato alla carica di ...