Congressi Lega in Lombardia | la linea Salvini tiene ma ora il segretario ha il fiato sul collo dei bossiani | a Varese perdono per soli 12 voti

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nelle roccaforti dellaladi Matteoquasi ovunque, ma la pressione del Comitato Nord, la corrente fondata da Umberto Bossi che vuole il “ritorno alle origini”, si fa sempre più significativa. In nuovo giro diprovinciali del Carroccio, in, le sorprese sono poche e iani hanno avuto qualche brivido anche quando hanno vinto. Un esempio è, dove il Senatùr fondò lanel 1984 e dove il nuovoprovinciale è il sindaco di Gallarate Andrea Cassani,ano, che l’ha spuntata per12su Giuseppe Longhin, appoggiato dal Comitato Nord. Tra i partecipanti al voto al congresso di Busto Arsizio ...

Il Fatto Quotidiano

A Como ha vinto Laura Santin , moglie del coordinatore dellaLombarda Fabrizio Cecchetti, il quale lo scorso ottobre era stato raggiunto da una lettera di diffida "a cessare la promozione dell'...Si è chiuso in Lombardia il secondo round diprovinciali della. Le votazioni - a Como, Varese, Lodi, Cremona, Pavia e Brescia - mettono fine alla lunga stagione dei commissariamenti decisi dalla segreteria federale. L'esito delle ... Congressi Lega in Lombardia, la linea Salvini tiene ma ora il segretario ha il fiato sul collo dei bossiani:… Non ha votato Da oggi è un segretario di minoranza. Matteo Salvini è segretario di mezza Lega. La Lombardia non è più sua. Ne ha metà. I congressi provinciali di Varese, Pavia, Brescia, Lodi, Como, ...Si è chiuso il Lombardia il secondo round di assemblee provinciali: i duelli dopo il ritorno di Bossi e la nascita del correntone verde, chi ha vinto e ...