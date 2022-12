Concorso educazione motoria alla primaria | titoli valutabili e relativi punteggi Max 50 punti

Orizzonte Scuola

Sabato 3 Dicembre 2022, nell'Aula Magna dell'Università LUMSA di Roma, sul podio dei vincitori del 50°Nazionale E. I. P. In Italia dedicato ai Principi universali dicivica, sono saliti anche gli alunni dell'ex classe VB Primaria della "Petrone". Ad accompagnarli nel loro percorso ...ROMA - Sabato 3 Dicembre 2022, nell'Aula Magna dell'Università LUMSA di Roma, sul podio dei vincitori del 50°Nazionale E. I. P. In Italia dedicato ai Principi universali dicivica, sono saliti anche gli alunni dell'ex classe VB Primaria della "Petrone". Ad accompagnarli nel loro percorso ... Concorso Ed. motoria alla primaria, sarà valutato il servizio nella specifica classe di concorso ALESSANDRIA - Michele Cocchi, con il libro 'Us', ha vinto la prima edizione del concorso letterario 'Plus', organizzato ... che ha incentrato il suo discorso sui temi dell'adolescenza, dell'educazione ...Nell’Aula Magna dell’Università LUMSA di Roma, sul podio dei vincitori del 50° Concorso Nazionale E.I.P. In Italia dedicato ai Principi universali di ...