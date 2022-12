Come proteggersi dalle truffe con carta di credito durante le vacanze

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 4 dicembre 2022) Siamo lieti di fornirvi alcuni suggerimenti per proteggervi dai truffatori di carte di. Ecco i casi più importanti in cui è in serio pericolo il vostro conto: Furto d’identità Il furto di identità si verifica quando i truffatori commettono una frode, in cui i criminali fingono di essere te, rubando la tua identità. Prendono in prestito le tue informazioni personali,nome, indirizzo, informazioni sulladi, informazioni bancarie, numero di previdenza sociale o persino informazioni sull’assicurazione. Attraverso metodi di hacking riescono a prendere tutte le tue informazioni e farne ciò che vogliono per ottenere benefici economici. Proteggi le tue informazioni personali online utilizzando password complesse e autenticazioni solide a due fattori, accedendo solo a siti protetti e utilizzando ...