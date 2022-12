Come indossare i pantaloni cargo | il look adatto alla stagione fredda

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 dicembre 2022) Isono un must have per lainvernale, dato che si possono abbinare ai più svariati, sia femminili che maschili.abbinare i, detti anchemilitari opants fanno parte di quei capi che non possono mancare nel proprio guardaroba. Infatti si tratta di uno dei queiversatili che stanno bene a tutti, indipendentemente dal genere e dal tipo di fisico. Isono apparsi per la prima volta sulla scena fashion negli anni novanta, diventando un must soprattutto dell’urban style.Questi indumenti non fanno parte soltanto dell’abbigliamento sportivo, dato che ...