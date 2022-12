Clizia Incorvaia difende ancora la sorella Micol e replica alle accuse

... Jessica ha rivelato di trovare perfetta Antonella Fiordelisi per il Gf Vip , sebbene qualche infelice scivolone su Micol. Mentre la principessa etiope ha difeso la sorella didalle ...Questo è quello che conta davvero! Dire ad una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno Buscetta (comefece anni fa e fu squalificata). Queste le parole scritte da ...Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sempre più complici e nella notte hanno sfiorato il bacio: fan del Gf Vip 7 in delirio ...Clizia Incorvaia interviene con un messaggio di supporto per la sorella Micol in vista della puntata di domani ...