Claudio Bisio | chi è la moglie Sandra Bonzi | età | lavoro | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tutto pronto per l’appuntamento di oggi con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche, che sarà in studio, con Vittoria Puccini: i due attori sono insieme sugli schermi dei cinema dal 1° dicembre, protagonisti del film ‘Vicini di casa’. I due si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Eracconterà la sua bella storia d’amore con sua. Vediamo dunque di conoscere meglio la donna che ha fatto battere il cuore al famoso attore e comico. Visualizza questo post suUn post condiviso daMilano (@) La storia d’amore tra...