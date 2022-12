Chi racconta frottole fantasiose? Chi omette il vero? Ecco il rapporto dei segni con le bugie

Leggi su iodonna

(Di domenica 4 dicembre 2022) Qual è il segno più abile a mentire? Chiede a bruciapelo Plutone, pianeta dell’inconscio. L’Ariete salta sulla sedia. Lui è un segno verticale, sostiene di avere un pessimocon le, farfuglia, si contraddice e viene scoperto facilmente. “Costellazioni di luglio, agosto, settembre”. Incisione di W. G. Evans per l’”Atlante dei cieli” di Burritt, 1856 (foto Alamy/Ipa). Anche il Leone detesta mentire, non fa parte della sua natura sincera, mentre il Sagittario si muove disinvolto con quelle che definisce “omissioni di verità”, depistaggi da una verità banale. Idi Terra mentono per difesa. Il Toro per proteggere la sua stabilità, la Vergine per noia riesce a intessere una doppia vita,ndo una quantità di dettagli irrilevanti, depistando chi la ascolta. Il Capricorno ricorre a ...