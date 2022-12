Che tempo che fa streaming e diretta tv | dove vedere la puntata di oggi | 4 dicembre

(Di domenica 4 dicembre 2022) CHECHE FATV – Questa sera, domenica 42022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda una nuovadi Cheche fa 2022-2023. Il programma è suddiviso in tre parti. La prima, CheChe Fa – Anteprima, va in onda alle ore 20 e dedicherà spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20,35 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 23, CheChe Fa – Il tavolo, con tanti ospiti.– domenica 42022 – Cheche fa intv e live? Di ...

... potrebbe chiudere i mercati e frammentare le stesse filiere critichesono già state messe alla prova dal Covid. Dobbiamo esaminare attentamente questi problemi e allo stessoimparare cosa ...Stasera - domenica 4 dicembre 2022 - nuovo appuntamento conFa , il programma condotto da Fabio Fazio , con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck . La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3 . Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti ...Gran palla di Mbappé per Olivier Giroud, che davanti a Szczesny non perdona, portando avanti la Francia nell'ottavo di finale contro la Polonia. Al 44' di un primo tempo molto complicato per i Blues, ...Il primo squillo di giornata è per la Samb, che però trova solo il palo sulla conclusione di Vita. Pochi minuti dopo è Rabacal a mettere i brividi alla retroguardia ospite. Solo nel finale di primo ...