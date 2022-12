Che tempo che fa | gli ospiti di stasera | 4 dicembre 2022

... dove si sono ripresentati con 'Buona fortuna', album in cui la band riproponeva quel pop anni 2000faticosamente il pubblico si è messo alle spalle da, e con lui proprio i Modà. Amadeus ...In pieno recupero invece aoccasione bresciana con Ndoj ma il portiere ospite prima respinge e poi anticipa Moreosi stava avventando sul tap - in. Il primosi chiude con i calabresi avanti ...Gran palla di Mbappé per Olivier Giroud, che davanti a Szczesny non perdona, portando avanti la Francia nell'ottavo di finale contro la Polonia. Al 44' di un primo tempo molto complicato per i Blues, ...Il primo squillo di giornata è per la Samb, che però trova solo il palo sulla conclusione di Vita. Pochi minuti dopo è Rabacal a mettere i brividi alla retroguardia ospite. Solo nel finale di primo ...