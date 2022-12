Che litigata tra Daniele dal Moro e Oriana La venezuelana | “Non sei normale | vai dallo psicologo”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Pomeriggio infuocato quello di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7. Improvvisamente infatti si è accesa una forte discussione traMarzoli edal. Come sa bene il pubblico che segue il reality di Canale 5, tra i due in realtà non ci sono rapporti. Dopo un iniziale interesse da parte di, il caso è stato chiuso e il Dalnon vuole proprio parlare con la. Ieri però, i due hanno discusso in modo molto acceso. “Non sei una persona che mi piace, stai dove c’è convenienza, parli solo di telecamere” questa la principale accusa che ieriha mosso nei confronti di. A suo dire infatti, la vippona sarebbe molto falsa. Di questo è più che convinto e infatti, ne aveva anche parlato con gli altri ...

Il Fatto Quotidiano

...da quando è successo il fattaccio del provvedimento per le pulizie semplicemente 'non lo considera'. Tommy Dali fa a pezzi Niveo La seconda dinamica emersa in questa puntata è stata la...La vicenda Papu Gomez Gasperinicambiò per sempre la storia dell'Atalanta: unatanto famosa quanto particolare 1 dicembre 2020, una delle storiecambiò per sempre la storia dell'Atalanta. La questione Gomez ... Litiga con un parente durante la partita a Monopoli e gli spara: “Non ha rispettato le regole” La conduttrice colpita da una brutta notizia. Come reagirà la storica madrina di Ballando con le Stelle, Milly CarlucciFiorenza dentro da la cerchia antica, ovvero ritorno sul luogo del delitto con inconfondibile sentore di giglio magico. O almeno: se il passato prossimo, o quel poco di cui resta memoria, ha ancora un ...