Centro Aggregativo Anziani | Russo | “Raccogliamo le iscrizioni | entro l’anno contiamo di riaprire”

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 4 dicembre 2022) MONREALE – A distanza di circa 3 anni e mezzo ildel comune di Monreale potrebbei battenti. È quanto preannuncia l’assessore ai servizi sociali, Sandro. Ilvenne chiuso ad agosto 2019, per motivi di sicurezza. In seguito vennero spesi circa 24.000 €, così da rimettere a norma l’impianto elettrico e ristrutturare i bagni per i disabili. Ma, in procinto di essere riaperto, lo scoppio della pandemia e le successive restrizioni sociali ne fecero slittare ulteriormente l’inaugurazione. Infine, poco prima della scorsa estate, la caduta di una balaustra della facciata, al di sopra dell’ingresso, non ne consentì l’utilizzo. Ma oggi è l’assessore Sandroa rassicurare gli ...