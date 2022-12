Casamicciola | nuovi controlli a Ischia | terza notte fuori casa per gli sfollati

Domanisopralluoghi su 430 case a ......a case inagibili Le persone evacuate dalla 'zona rossa' di,a Ischia, dovranno trascorrere una terza notte fuori casa. Conclusa l'allerta meteo, si è deciso di far effettuare...Sciacalli in azione a Ischia. I militari della stazione di Casamicciola hanno denunciato un 53enne di Forio - già noto alle forze dell'ordine -, che era alla guida di un'auto rubata poche ore prima in ...Le forze dell'ordine vigilano contro i ladri Frana a Ischia, le news di oggi in diretta: arrivano gli sciacalli, nuove colate di fango stanotte ma niente danni Le notizie di oggi, domenica 4 dicembre ...