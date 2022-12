Casamicciola | dopo temporali colate di fango ma nessun danno

...ad Ischiale piogge intense della scorsa notte, durate fino alle 2 circa. Al momento non si segnalano ulteriori danni a persone o cose ma solo altro fango colato lungo le strade di...commenta Anessuna grave conseguenzale piogge intense della scorsa notte, durate fino alle due circa. Al momento non si segnalano ulteriori danni a persone o cose ma solo altro fango colato ...A Casamicciola nessuna grave conseguenza dopo le piogge intense della scorsa notte, durate fino alle due circa. Al momento non si segnalano ulteriori danni a persone o cose ma solo altro fango colato ...(ANSA) - ISCHIA, 04 DIC - Nessuna grave conseguenza ad Ischia dopo le piogge intense della scorsa notte, durate fino alle 2 circa. Al momento non si segnalano ulteriori danni a persone o cose ma solo ...