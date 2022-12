Cartelle esattoriali | condono allo studio del governo Ecco come funzionerà

Per Biffoni 'anche la scelta dello stralcio dellenon può essere a costo zero, serve un ristoro ai Comuni per le mancate entrate. Lasciando da parte il giudizio politico su un ...Per il bonus ai dipendenti pubblici nel 2023, i Comuni chiedono un finanziamento di 400 milioni, e altri 80 milioni per compensare lo stralcio dellefino a mille euro, che ...La premier inaugura una nuova rubrica settimanale su Facebook. Intanto, parte la corsa contro il tempo per l'ok alla legge di bilancio. La Lega punta a ...Il limite di mille euro per la cancellazione delle cartelle esattoriali maturate entro il 2015 potrebbe salire fino a quota 1.500. È quanto filtra da ambienti di maggioranza alle prese con la messa a ...