‘Carcere’ | il nuovo libro del garante dei detenuti Ciambriello

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Carcere è l’anagramma di cercare. Cercare per ricostruire, per ritrovarsi, per seguire una strada che è tracciata anche dalla Costituzione: assumersi le responsabilità, per trovare se stessi, rispettando i diritti delle persone”. È questo lo slogan di Samuele, giornalista, scrittore, professore, attivamente impegnato da 40 anni nella lotta per i diritti delle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale edeidella Regione Campania da ottobre 2017. Presidente dell’Associazione La Mansarda, il Professor, dopo diversi anni, ha sentito l’esigenza di ‘scrivere di carcere’, di trattare del complesso sistema penitenziario, ma soprattutto delle esperienze di vita vissuta in esso annidate, di diritti negati, di a?ettività, partendo da ...