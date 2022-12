Cannavaro e De Rossi confermano che quelli del 2006 non sono tagliati per la panchina

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022) Sconfitte in Serie B pere DeÈ giunto il momento di prendere atto di un’amara (per qualcuno amara, a noi non interessa minimamente) realtà: essere stato un bravo calciatore non implica che in futuro si potrà essere un bravo allenatore. Affermazione che diventa legge nel caso dei giocatori che vinsero il Mondiale nelcon l’Italia. Il campionato di Serie B lo sta solo confermando. Fabio, Pallone d’oro nel, è lì che annaspa col suo Benevento. Oggi è stato sconfitto in casa dal Palermo ed è al penultimo posto, a 15 punti. In compagnia della Spal di Daniele Deanche lui sconfitto in casa: 3-2 dal Modena. Entrambi potrebbero finire in Serie C. È andata meglio, oggi, a Pippo Inzaghi che con la sua Reggina è tornato a Brescia dove Cellino lo esonerò. ...