Campionati italiani Taekwondo | tricolore per Smiraglia e Gerrone

(Di domenica 4 dicembre 2022) Sono terminati quest’oggi idi2022. Nell’ultima giornata a brillare sono state Maristella(classe 1996, categoria -73 kg), arrivata al sesto titolodella sua carriera, e Antonio(classe 2004), vincitore della gara maschile dei -80 kg. Oltre a loro, a vincere in questo 4 dicembre sono stati: Stefano Maggiore (-74 kg), Daniele Leardini (-87 kg), Alfredo Talotti (+87 kg), Natalia D’Angelo (-67 kg) e Alessandra Ilic (+73 kg). Angelo Cito, Presidente della FITA al termine della competizione ha dichiarato: “E’ stata la nostra prima volta qui a Torino, una città che si adatta molto allo sport. Sono contento di quanto si è visto, abbiamo potuto osservare delle giovani e dei giovani pronti a lottare con grande preparazione per i ...

canottaggio.org

Si disputeranno sulle strade del Trentino , dal 22 al 25 giugno 2023 , i prossimidi Ciclismo in linea e cronometro élite maschile e femminile, con i giovani pronti a competere nella prova a cronometro, al cospetto delle Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda. ...... i primiPara Archery che si sono disputati qui in Calabria nel 2021 oltre ad aggiudicarsi, tra le pochissime in Italia, un progetto di diffusione sportiva Paralimpica in ... Campionati Italiani di Gran Fondo: i risultati delle finali Junior e Ragazzi È d'oro e d'argento per l'Italia l’ultima giornata dei Campionati Europei Paralimpici Varsavia 2022 con il trionfo della squadra di sciabola maschile e il secondo posto del team di fioretto femminile.Sono terminati quest’oggi i Campionati Italiani di taekwondo 2022. Nell’ultima giornata a brillare sono state Maristella Smiraglia (classe 1996, categoria -73 kg), arrivata al sesto titolo tricolore d ...