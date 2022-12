Campionati italiani della Geografia 2023 | sono aperte le iscrizioni

NoiTV - La vostra televisione

Successo di Alessia Guicciardi tra le juniores 3 con 51.225, sul podio anche Chiara Barzasi (50.600) e Arianna Grillo (50.275). Camilla Ferrari festeggia tra le juniores 2 con 51.325, regolando Naomi ...... oltre ad aver conquistato 17 medaglie airegionali e ad aver raggiunto il 5° posto ainella gara 800 Stile libero (ammessa alla terza della secondaria di primo grado P. Alessandro Gatti subito eliminato ai campionati italiani Elite 60kg Stop momentaneo per il campionato di Serie C, nel quale le rossoblù sono le prime del girone, ma non si fermano gli impegni per le ragazze di mister Bragantini: oggi, alle 14.30, il Bologna Femminile ...Dopo avere affrontato, una dopo l'altra, le due "corazzate" del campionato, Cantù e Vanoli Cremona, domenica 4 dicembre la Novipiù Monferrato Basket torna al “PalaEnergica Paolo Ferraris” (palla a due ...