Calendario Sport Invernali oggi | orari domenica 4 dicembre | programma | tv | streaming

OA Sport

...OAne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla. COPPA DEL MONDO LILLEHAMMER 2022: PROGRAMMA DOMENICA 4 DICEMBRE Ore 10:45 20 km Mass Start TC femminile Ore 13:00 ... Calendario Sport Invernali oggi: orari 4 dicembre, programma, tv, streaming La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà a Lillehammer oggi. Le due gare odierne saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1; ampia copertura anche su RaiSport, oltre che in streaming su Discov ...I Mondiali di calcio in Qatar proseguono senza pause. Si giocano gli ottavi di finale, in calendario per il 3, 4, 5 e 6 dicembre. Oggi alle ore 16 in campo Francia-Polonia, mentre dalle ore 20 si gioc ...