Calcio | Pelé rassicura tutti | “Sono forte | seguo i trattamenti come sempre Grazie al team medico per l’attenzione”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Parole che suonanoun tentativo di riportare tranquillità, quelle disu Instagram. Il campione brasiliano, ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo per via di un’infezione respiratoria che si è aggiunta al cancro al colon contro il quale sta lottando, intende lasciare un vento di positività circa le proprie condizioni di salute. Queste le sue parole: “Cari amici, voglio che siatecalmi e positivi., con tantissima speranza e. Voglio ringraziare l’interoe infermieristico perche ho ricevuto. Ho molta fede in Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo da voi attraverso il mondo mi mantiene pieno ...