Calcio | Mondiali 2022 Rischio lunga squalifica per l’uruguaiano Gimenez | cos’è successo al termine del match col Ghana

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Non sono mancate le polemiche per una direzione arbitrale discutibile in Uruguay-aidiin Qatar,decisivo della fase a gironi per l’accesso agli ottavi di finale. Non è bastata per la selezione sudamericana la vittoria per 2-0, la Corea del Sud ha conquistato gli ottavi, una beffa per la Nazionale del C.T. Diego Alonso. Alcuni episodi controversi hanno caratterizzato il, lasciando ancor di più l’amaro in bocca per l’Uruguay che, di fatto, ha mancato l’accesso agli ottavi per una rete. Aldell’incontro con il, giocatori e staff hanno manifestato la propria frustrazione inveendo contro la terna arbitrale e non solo. Oltre al noto gesto di polemica di Edinson Cavani, che ha fatto cadere appositamente, ...