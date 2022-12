Calcio | Mondiali 2022 Per la Francia c’è l’ostacolo Polonia sulla strada del bis mondiale

(Di domenica 4 dicembre 2022) Idiin Qatar sono giunti alla fase ad eliminazione diretta e i primi due ottavi di finale sono già andati in archivio: Argentina e Olanda hanno vinto contro Australia e Stati Uniti come da pronostico. Nella seconda giornata la sfida delle 16.00 è quella traall’Al Thumama Stadium di Doha. I Campioni del Mondo in carica dellahanno perso l’ultima partita del girone con la Tunisia per 1-0: una sconfitta indolore ai fini della classifica, visto che la squadra di Deschamps si è comunque qualificata da prima e ha potuto far ruotare nove elementi degli undici schierati contro la Danimarca. I Blues hanno mostrato grande qualità nelle prime due partite: Mbappé è la stella, ma Giroud fa girare la squadra con il suo lavoro sporco, la difesa è ...

Partita : Francia - Polonia Evento : Ottavo di finale deidi Qatar 2022 Data : 4/12/2022 Ore : 16.00 Dove vederla : Rai 1 e in streaming su Rai Play Stadio : Al Thumama Stadium2022 OGGI Domenica 4 dicembre - Ottavi di finale Ore 16.00 - Francia - Polonia (Al Thumama Stadium di Doha.) Diretta tv: RAI1 Diretta streaming: Raiplay Diretta LIVE Scritta: OA