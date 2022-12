Calcio | Mondiali 2022 Czeslaw Michniewicz | “Congratulazioni alla Francia | vedremo se Lewandowski ci sarà anche tra quattro anni”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Niente da fare per la Polonia negli ottavi di finale aidi. La squadra europea ha perso contro lacon un netto 3-1 (goal di Olivier Giroud e doppietta di Kylian Mbappé per i transalpini e rete di Robertsu rigore per la Polonia) e ha dunque dovuto dire addio a questa importantissima competizione. Al termine della partita il ct polaccoha commentato quanto successo: “Abbiamo avuto alcune buone situazioni sullo 0-0, molte cose sono cambiate prima dell’intervallo con il goal di Giroud. Loro si sono tranquillizzati mentre noi ci siamo innervositi”.ha poi proseguito: “Purtroppo questo torneo e’ finito per noi, dopo 36abbiamo centrato la fase a eliminazione ...

...Bayt Stadium' tra l'Inghilterra di Southgate e il Senegal di Cisse in tempo realeL'Inghilterra ed il Senegal si affrontano in una gara valida come quarto ottavo di finale deididi ...Di sicuro da monitorare Kang - in Lee , classe 2001, la stellina delsudcoreano. Esterno, o trequartista, è un giocatore brevilineo e sgusciante, che ha fatto vedere le sue ottime qualità ...Kylian Mbappé è uno dei grandi protagonisti del Mondiale in Qatar. Capocannoniere del torneo con cinque gol, ha segnato in ogni partita giocata da titolare, compreso l'ottavo di finale contro la Polon ...Per la Polonia e per Wojciech Tomasz Szczesny i Mondiali in Qatar si sono fermati al 90' della sfida agli ottavi di finale contro la Francia. Troppo forti i campioni del Mondo in carica, troppo devast ...