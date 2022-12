(Di domenica 4 dicembre 2022) Il centrocampista svizzero, ex Atalanta: "Finché non metti nero su bianco..."- "Per me c'èl'interesse della? Cisempre voci di mercato. E forse sì, con loro c'èqualcosa. ...

Tiscali

Ma finché non metti nero su bianco nelnon esiste niente di concreto". A parlare, in un'intervista a 'Il Corriere dello Sport', è Remo, protagonista con la sua Svizzera ai Mondiali in ...Novak Djokovic Siamo ormai giunti agli Ottavi di finale dei Mondiali diin Qatar, uno degli eventi più attesi dell'anno. Nella serata di ieri si sono disputati gli ...dell'atalantinoha ... Calcio: Freuler 'Sono stato vicino alla Roma, ma niente di concreto' Il centrocampista svizzero, ex Atalanta: 'Finché non metti nero su bianco...' ROMA (ITALPRESS) - 'Per me c'è stato l'interesse della Roma Ci ...Le parole del centrocampista elvetico Decisivo e incontentabile. Remo Freuler ha mandato a casa la Serbia e tenuto al riparo la Svizzera da brutte sorprese, certificando la qualificazione agli ottavi ...