Brescia-Reggina | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 4 dicembre 2022) Obiettivo primario: non perdere ulteriore contatto dalla vetta detenuta dal Frosinone e non far allungare anche il Genoa che, poche ore fa, si è nuovamente votato alla causa di Alexander Blessin rinnovando la fiducia al tanto discusso tecnico. Comunque andrà, una delle due(o forse entrambe in caso di pareggio) potrebbero pagare dazio in termini di classifica al triplice fischio finale dell’incontro.è il big-match di questa quindicesima giornata diB: lombardi padroni di casa e calabresi ospiti rincorrono tre punti che potrebbe consolidare, di molto, le ambizioni d’altissima graduatoria dei due club. Ecco le ultime dalla sfida con le, il pronostico e latv. Le possibili scelte e il pronostico del ...

Altro match in programma domenica pomeriggio è: secondo il bwin data center il 70% degli appassionati si aspetta come risultato finale il pareggio, mentre la vittoria delle ...Ma che bello: un big match di domenica alle 15 a Mompiano. Logistica perfetta, trama idem: ilgioca per l'aggancio al secondo posto della squadra guidata dal grande - e avvelenato (con Cellino) - ex Pippo Inzaghi. Cosa chiedere di più Peccato il meteo, ma insomma: oggi - detto che tra ...Logistica perfetta, trama idem: il Brescia gioca per l’aggancio al secondo posto della ... oggi - detto che tra l’altro è attesa un’onda amaranto con 1.500 reggini sparsi qua e là, non solo nel ...Il 4 dicembre 2022 le gare dei Mondiali del Qatar saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulle reti Rai; quelle di Serie B da Dazn e Sky e quelle di Serie C da Sky e Eleven Sports ...