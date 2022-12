Brasile | Tite fa pre tattica? «Neymar domani giocherà»

(Di domenica 4 dicembre 2022), commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Corea del Sud di, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Corea del Sud di. Le sue dichiarazioni: «si è allenato con il gruppo quindi vuol dire che sta bene e. Non mi piace dare anticipazioni sulla formazione, ma lui ci sarà. Gli altri non ve li dico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

...squadra diha inoltre perso quattro delle ultime 10 partite disputate ai Mondiali (5V, 1N) le quattro sconfitte precedenti erano invece arrivate in 36 gare (26V, 6N). L'arma in più del...: "Se sta bene gioca" Ilprega per Pelé. "Ho fede e mi date energia" ..."Non posso parlare in questa conferenza stampa senza dire nulla su Pelé". Così Tite oggi, alla vigilia della sfida degli ottavi del Mondiale contro la Corea del Sud ...Buone notizie per il ct della Seleção a poche ora dalla partita contro la Corea del Sud per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Qatar. Dopo aver subito un intenso trattamento fisioterapico, ...