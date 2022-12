Brame & Brani | una preghiera al limite della blasfemia | «Fa dell’Amore il tuo obiettivo!»

Leggi su 361magazine

(Di domenica 4 dicembre 2022): L’analisi di “The power of love”, il brano del gruppo britannico dei Frankie Goes to Hollywood che si è formato a Liverpool nel 1980 Il Brano: The power of love Il Gruppo: Frankie Goes to Hollywood, Liverpool, Regno Unito – 1980 – William Holly Johnson (voce), Paul Rutherford (voce, tastiera), Brian Nash (chitarra), Peter Gill (batteria), Mark O’Toole (basso). L’Album: Welcome to the Pleasure dome Data di uscita: Dicembre 1984 Casa discografica: ZTT Records Fonte immagine: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Power of love single.jpgL’opera d’arte: L’assunta di Tiziano Vecellio – Venezia, Basilica dei Frari – 1516/1518. Discoteca sul mare, le due del mattino, la musica si placa dopo ore di balli frenetici, uno stacco che ha il sapore del sublime, anche le luci da psichedeliche diventano soffuse quasi ...