Bonus TARI | che bello | tutti esonerati da ultima rata e rimborsi | basta arricchire il Comune

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ancora una buona notizia per molti cittadini grazie aldall’e nuoviNegli ultimi mesi i cittadini sono stati letteralmente travolti da nuove spese, rincari e tasse che hanno prodotto un aumento della povertà e delle difficoltà per migliori di famiglie. È dunque ovvio che il modo migliore per dare una mano a chi è in più in difficoltà sia quello di fornire loro strumenti utili al sostentamento ed evitare di appesantire i costi., IlovetradingEsistono, infatti, delle spese fisse che ogni cittadino, in quanto appartenente ad una Comunità, deve rispettare. Tuttavia, a volte queste possono venire meno, soprattutto in situazioni di crisi e difficoltà economiche considerate piuttosto ...

...00 Il 50% a titolo di contributo per il pagamento delle utenze domestiche e in misura pari al 50% per la riduzione del prelievo tributario sulla. - continua sotto - "Come sempre " sottolinea ......anche la riduzione al 100% della prima e della seconda rata dellaper utenze domestiche, per l'anno 2021, a favore di 39 residenti in possesso dei requisiti previsti per beneficiare dei...Aversa (Caserta) – La giunta presieduta dal sindaco Alfonso Golia ha attivato una misura a sostegno delle famiglie aversane, stanziando oltre 365mila euro, ...Dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale della delibera sull’individuazione delle priorità e dei criteri per l’utilizzo di 1,3 milioni di euro a sostegno delle famiglie, delle imprese e del ...