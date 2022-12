Bollette | mutui | assegno unico | il pacchetto famiglia in manovra

Oltre 365 milioni di euro per le imprese che operano in Sicilia e una moratoria deiIrfis FinSicilia per contrastare il caro -. Sono i due maxi interventi varati dal governo Schifani per sostenere le aziende dell'Isola messe in ginocchio dall'aumento dei prezzi dell'...... commentando l'approvazione, da parte del governo regionale, del provvedimento a favore delle imprese siciliane contro il caro -e sulla moratoria deiconcessi dall'Irfis aggiunge '...In media mille euro netti al mese, Garofolini (Adico): «Liquidità per le bollette, in pochi pensano ai regali di Natale» ...SICILIA - Oltre 365 milioni di euro per le imprese che operano in Sicilia e una moratoria dei mutui Irfis FinSicilia per contrastare il caro-bollette.