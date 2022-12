Bollette | bonus sociale cambia | arrivano gli scaglioni per fasce di reddito e consumi Aiuti in base all' Isee

...5 miliardi del cuneo fiscale fino ai circa 10 miliardi per il credito d'imposta sulledi ... 2,5 miliardi per rifinanziare ilsociale sull'energia, 210 milioni per incrementare al 120% la ...sociale cambia: arrivano gli scaglioni per fasce di reddito e consumi. Aiuti in base all'Isee L'agevolazione per le case indipendenti, invece, è stata prorogata dal momento che la ...Un ricco bonus da 1.000 euro per fronteggiare il caro bollette ed è solo per una categoria in particolare di lavoratori. Il caro bollette sta mettendo in ginocchio non solo i soggetti privati ma anche ...Buone notizie sulle bollette, quindi. Con l’ARERA che, in particolare, punta non solo a modificare i profili di consumo. Ma anche a riconoscere il Bonus gas con cadenza mensile. Ovverosia a rendere ...