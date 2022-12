Bielsa torna in panchina? La nazionale ci pensa dopo la delusione mondiale

(Di domenica 4 dicembre 2022) Secondo quanto riportato da TyC Sports, l’Uruguay, orfano di Diego Alonsola disfatta al, avrebbe trovato il suo nuovo allenatore. Un nome che accenderebbe gli animi di un popolo come quello uruguaiano, che vive il calcio con la stessa passione e lo stesso amore di quello che, a quanto pare, sarà il loro prossimo C.T.Uruguay allenatore L’Uruguay ha scelto: saràil prossimo CT Sembra essere cosa fatta, secondo le ultime notizie, l’arrivo di Marcelosulladella Celeste, che cercherà ovviamente di ricostruireil fallimento alin Qatar. Chi meglio di lui per dare nuova vita ad una squadra forse logora sia in campo che fuori, vista la storicità del gruppo, mai cambiato oramai da anni, ...

Goal Italia

... quello in Asia del 2002 in cui il ct argentino era Marcelo, grande amico del Tata con cui ... GIUSEPPE - E poil'Arabia! Hai visto il video di Renard che suona la carica nell'intervallo, in ...Già circolano nomi per la sostituzione come Aurelio Andreazzoli (per lui sarebbe un ritorno) e Marcelo, quest'ultima però soltanto una suggestione. Vedremo, ma di certo tra 12 giorni arriverà ... Bielsa CT dell'Uruguay Spunta il Loco per il futuro Dubbi su Alonso e possibile arrivo del Loco sulla panchina dell'Uruguay: in passato ha allenato sia l'Argentina che il Cile.