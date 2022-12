Il Sole 24 ORE

I cristiani palestinesi si sono riuniti fuori dalla Chiesa della Natività aper assistere alladi accensione dell'albero di Natale. 4 dicembre 2022La città di, in Cisgiordania, ha acceso il suo albero in Manger Square davanti a migliaia ...vaticano è stato illuminato sabato sera in piazza San Pietro al termine dell'abituale. Il ... Betlemme, la cerimonia di illuminazione dell'albero di natale - Il Sole 24 ORE Milano, 4 dic. (askanews) - I cristiani palestinesi si sono riuniti fuori dalla Chiesa della Natività a Betlemme per assistere alla cerimonia ...Migliaia di spettatori hanno assistito alla cerimonia in piazza Manger, con fuochi d'artificio. Migliaia di spettatori, fuochi d’artificio e uno spettacolo teatrale in occasione dell’accensione ...