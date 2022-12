Benzina | con il ‘supersconto’ Friuli Venezia Giulia resta competitivo

(Di domenica 4 dicembre 2022) TRIESTE – “Nonostante la riduzione dello sconto nazionale sui carburanti, in, grazie allo sforzo economico di 55 milioni di euro, i prezzi dei carburantino competitivi rispetto a quelli dei Paesi esteri confinanti”. Lo sottolinea l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro. I residenti, ricorda l’assessore, “grazie allo sconto di 29 centesimi sullae di 20 centesimi sul diesel, nei comuni in Area 1, pagano il carburante al prezzo più basso d’Italia eguagliando (o addirittura sotto) la concorrenza oltreconfine”. E’ inoltre previsto “uno sconto ulteriore per i detentori di auto ibride di ulteriori 5 centesimi al litro di carburante. La misura permette di ridurre l’inquinamento aggiuntivo determinato dal turismo del ...

Agenzia ANSA

