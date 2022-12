Basket | Serie A | Brindisi d’autorità nel mezzogiorno | Venezia sconfitta in Puglia

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Quarta vittoria stagionale per l’Happy Casa. Nell’anticipo della squadra allenata da Frank Vitucci batte, agganciandola in classifica, l’Umana Reyerdi Walter De Raffaele con il punteggio di 75-63. Strepitosa prova per Marcquise Reed, autore di 28 punti e complessivamente incontenibile; bene anche Bruno Mascolo che chiude a quota 14. Dall’altra parte 16 per Jayson Granger e 14 di Allerik Freeman con 4/6 da 3; Prime fasi da polveri bagnate;le toglie con Reed, Burnell e Perkins che creano le premesse per il 7-2. Nella fase centrale del quarto d’apertura non segna più nessuno, poi Parks pesca la palla vagante per la schiacciata che sblocca la Reyer. O meglio, queste sono le intenzioni: la realtà è che i padroni di casa non si fermano: +9 ed è Reed che si carica i suoi sulle spalle: ...