Basket | Serie A 2022 2023 | l’Olimpia Milano spazza via Sassari 63-92

(Di domenica 4 dicembre 2022)via la Dinamomediante il netto punteggio di 63-92 nel match valevole per la nona giornata delladi. In virtù di questo successo la squadra allenata da Ettore Messina consolida la seconda posizione salendo a sedici punti, mentre i sardi restano a metà classifica a quota sei. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 9^ GIORNATA A sbloccare la partita ci pensa Davies con un appoggio a canestro, a cui fanno seguito altri punti da parte della formazione ospite che tenta di prendere subito il largo nel punteggio. I padroni di casa, dal loro canto, cercano di restare a contatto ...

La Gazzetta dello Sport

...00 Polonia - Arabia Saudita 2 - 0 17:00 Francia - Danimarca 2 - 1 20:00 Argentina - Messico 2 - 0 CALCIO -B 15:00 Parma - Modena 1 - 2 18:00 Pisa - Ternana 3 - 1- LEGAA ...Clima daA al Pala Ruggi per il ritorno dello storico derby di Imola tra Virtus e Andrea Costa (Video Mmph Mauro Monti). Serie A: Reed rilancia Brindisi. Massinburg esalta Brescia e Napoli va ko Gea Basket Grosseto-Centro Minibasket Valbisenzio 85-69 GEA GROSSETO Canuzzi 13, Roberti 5, Morgia 10, Furi 8, Simonelli 2, Di Nisio, Romboli 6, Mazzei 5, Baccheschi, Mari 22, Piccoli 14. All. Marco S ...Prosegue in terra toscana la striscia positiva della Ristopro che nonostante le difficoltà riesce a vincere la partita a fil di sirena di Saverio Spadavecchia Fabriano, 4 dicembre 2022 – La partita co ...