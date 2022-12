(Di domenica 4 dicembre 2022) New York, 4 dic. - (Adnkronos) -è disposto a investire un bel po' del suo patrimonio per diventare proprietario di una franchigia Nba, come ha raccontato lui stesso parlando a un evento a cui era invitato. La superstar della boxe ora in pensione ha spiegato di aver lavorato insieme al suo socio in affari Brent Johnson per arrivare a un accordo, mettendo sul piatto un'che supera i duedi dollari per diventare azionista di maggioranza di unaNba. L'obiettivo dichiarato è quello di mettersi a capo di una delle eventuali franchigie che potrebbero nascere a Las Vegas e Seattle a seguito di un eventuale Draft di espansione a cui la lega sta pensando da tempo, senza però trascurare quello che accade all'interno delle 30 squadre sparse in giro per gli Stati Uniti. Tra ...

Ultimo'ora: Basket: Floyd Mayweather vuole comprare una squadra Nba, fatta offerta da oltre 2 miliardi Dalla scorso giugno Floyd Mayweather aveva reso noto che lui e il suo staff "stavano lavorando dietro le quinte" con la NBA per ottenere una squadra. La sua ...