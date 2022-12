Basket | Caserta da impazzire | Mei sulla sirena regala il successo contro Monopoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti Incredibile Ble Decò: un tiro di Meialla fine del tempo supplementare ha consentito al quintetto bianconero di mettere il settimo sigillo consecutivo stagionale e di proiettarsi provvisoriamente in testa alla classifica del campionato di serie B in attesa del risultato del confronto tra Ruvo di Puglia e Bisceglie in programma domani, domenica. Incredibile, dicevamo, non tanto per una vittoria apparsa, tutto sommato, meritata, ma per aver rischiato di perdere una gara condotta per la sua quasi totalità con vantaggi sempre in doppia cifra. Merito delaverci creduto sempre, anche quando si è trovata 18 punti sotto (62-44) dopo 3’51” dall’inizio del terzo periodo di gioco. L’avvio di gara è stato “pirotecnico” da parte di entrambe le squadre che hanno proceduto appaiate fino al 18-18 a ...