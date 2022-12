Bagni | Champions? Solo City e PSG sono superiori al Napoli

(Di domenica 4 dicembre 2022) Salvatore, ex centrocampista del, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Questo quanto detto dall’ex calciatore azzurro: Indove può arrivare il? "Dipende dall'avversaria che troverà ai quarti di finale". Dà già per scontato che l'Eintracht sarà eliminato? "Sinceramente c'è differenza fra le due formazioni. Poi è chiaro che le partite devi giocarle e vincere. -afferma- Ma i ragazzi di Spalletti non hanno paura e non soffrono le situazioni ambientali. Per questo dico che poi dipende da chi trovi nelle otto migliori. A mio modesto parere le squadre più forti delManchestere PSG. Con tutte le altre se la gioca. -prosegue- Il Bayern mi sembra meno ...

