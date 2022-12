TGCOM

B - 21: 50 anni di progressi nel nuovo bombardiere Usa - Austin ha dichiarato che l'aereo militare offrirà progressi significativi rispetto agli attuali bombardieri della flotta statunitense, spiegato ...I motori dovrebbero esserestessi equipaggiati suiF - 35, ma non è noto se abbiano caratteristiche peculiari. Secondo la scheda di Northrop Grumman sono state impiegate 'nuove tecniche e ... B-21 rider, gli Usa mostrano al mondo il nuovo bombardiere nucleare stealth B-21 rider è il nuovo bombardiere nucleare stealth Usa, che sostituirà gradualmente i primi aerei della Guerra Fredda: il velivolo è stato presentato dall'aeronautica militare statunitense, nel corso ...Il circo raccontato dai suoi artisti: «In pista si nasce e si cresce, ci si sposa e si muore. La vita sotto il tendone non è lavoro, per noi è tutto» ...