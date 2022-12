Assemblea nazionale Italia Viva | Calogero | Necessaria azione per persona con disabilità

Il Fatto Quotidiano

Lo ha detto Matteo Renzi durante l'di Italia Viva a Milano . "In Lombardia si potrebbe persino vincere - ha aggiunto - ma l'allergia alla vittoria che ha caratterizzato l'azione ..."A questo scopo, anche se il percorso approvato dallnon lo richiede subito, io prenderò questa settimana la tessera del Partito democratico, non per iscrivermi a un partito, né a ... Italia viva, la diretta dell’Assemblea nazionale a Milano: l’intervento di Renzi Assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. Matteo Renzi propone l'accordo di federazione con Azione e preannuncia "modifiche alla nostra idea di partito".AVEZZANO – “YouTrend ci ha fornito uno studio comparato dei risultati elettorali delle ultime elezioni politiche. Emerge il dato che, nella sconfitta nazionale, il Pd in Abruzzo è cresciuto ...